Окупанти вбили старосту села на Київщині Ольгу Сухенко, 11 голів місцевих громад перебувають у полоні
Віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук заявили, що російські окупанти на Київщині вбили захоплену в полон старосту села Мотижин Ольгу Сухенко
Про це Верещук повідомила у telegram.
За її словами, 2 квітня після звільнення від окупантів території Київської області стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко.
"На жаль, вона була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином. Винні будуть обов'язково покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права", - запевнила Верещук.
Вона додала, що станом на 3 квітня у полоні перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.
"Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, всі можливі організації - МКЧХ, ООН тощо, та вимагаємо від всіх зробити все можливе для повернення наших цивільних, священиків, мерів міст, журналістів й активістів Ми боремося за них та закликаємо робити це інших", - зазначила Верещук.
- 28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що деяких викрадених окупантами мерів захоплених росіянами українських міст знайшли мертвими.
- 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київщина звільнена від російських військ.
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