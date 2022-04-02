Вся Київська область звільнена від російських окупантів, - Маляр

Про це вона повідомила у Facebook.



"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбники", - написала Маляр.



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