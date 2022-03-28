Деяких викрадених росіянами мерів українських міст знайдено мертвими, - Зеленський

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю The Economist.

За його словами, російські окупанти викрадають міських голів захоплених міст, а декого з них знайшли мертвими.

"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені", - сказав Зеленський та зазначив, що тактика росіян не змінилася з 2014 року, коли вони окупували частину Донбасу.

Нагадаємо, російські окупанти 26 березня вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню, а також викрали мера Юрія Фомічева. Міського голову пізніше було звільнено.

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