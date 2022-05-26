Окупанти викрали секретаря міськради на Херсонщині Віктора Сироту
На Херсонщині російські загарбники викрали секретаря міськради Олешок Віктора Сироту
Про це у соцмережі повідомив міський голова Євген Рищук.
"Ввечері мені зателефонували, сказали, що окупанти забрали секретаря міськради Віктора Сироту. Будемо сподіватися, що з ним нічого страшного не трапиться. Дуже сподіваємося!
Він – порядна, серйозна людина і не дай Боже, аби з ним щось трапилось!", – сказав Рищук.
Окрім того він додав, що є спроби подальшої окупації і русифікації громади. За словами Євгена Рищука, загарбники намагаються впровадити на Херсонщині схему, випробувану в ОРДЛО.
"Я їжджу і бачу, скільки Україні поступає зброї, тому перемога все одно буде за нами. Єдине, що навряд чи це станеться завтра. Тому нам потрібно це все пережити та витерпіти", – сказав у зверненні міський голова Олешок.
- Нагадаємо, в Запорізькій області окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва.
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