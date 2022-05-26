Про це у соцмережі повідомив міський голова Євген Рищук.

"Ввечері мені зателефонували, сказали, що окупанти забрали секретаря міськради Віктора Сироту. Будемо сподіватися, що з ним нічого страшного не трапиться. Дуже сподіваємося!

Він – порядна, серйозна людина і не дай Боже, аби з ним щось трапилось!", – сказав Рищук.

Окрім того він додав, що є спроби подальшої окупації і русифікації громади. За словами Євгена Рищука, загарбники намагаються впровадити на Херсонщині схему, випробувану в ОРДЛО.

"Я їжджу і бачу, скільки Україні поступає зброї, тому перемога все одно буде за нами. Єдине, що навряд чи це станеться завтра. Тому нам потрібно це все пережити та витерпіти", – сказав у зверненні міський голова Олешок.

Нагадаємо, в Запорізькій області окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва.

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