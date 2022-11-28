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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині

28 листопада, 2022 понедiлок
07:42
війна з Росією Нікопольщина

Вночі 28 листопада окупанти обстріляли з "градів" та важкої артилерії три громади на Нікопольщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Він розповів, що окупанти обстріляли Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади Нікопольщини, було випущено понад 30 снарядів. Постраждалих серед цивільного населення немає.

За його словами, ніч в інших районах пройшла мирно.

  • В Україні внаслідок атак РФ під час повномасштабної війни пошкоджено близько 32 тис. цивільних об'єктів та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

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Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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