Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Він розповів, що окупанти обстріляли Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади Нікопольщини, було випущено понад 30 снарядів. Постраждалих серед цивільного населення немає.

За його словами, ніч в інших районах пройшла мирно.

В Україні внаслідок атак РФ під час повномасштабної війни пошкоджено близько 32 тис. цивільних об'єктів та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

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