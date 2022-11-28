Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині
Вночі 28 листопада окупанти обстріляли з "градів" та важкої артилерії три громади на Нікопольщині
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Він розповів, що окупанти обстріляли Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади Нікопольщини, було випущено понад 30 снарядів. Постраждалих серед цивільного населення немає.
За його словами, ніч в інших районах пройшла мирно.
- В Україні внаслідок атак РФ під час повномасштабної війни пошкоджено близько 32 тис. цивільних об'єктів та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.
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