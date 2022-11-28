Про такі дані розповів в етері телемарафону перший заступник голови МВС Євген Єнін, передає ЛІГА.net.

Він зазначив, що проблеми з енергопостачанням через терористичні удари РФ є зараз приблизно в 520 населених пунктах.

Від ворожих обстрілів постраждали близько 32 тис. цивільних об'єктів. Як повідомив заступник міністра, це переважно приватні та багатоквартирні будинки мирних громадян.

"Як це зазвичай буває у терористів, росіяни цілять у цивільні об'єкти", – каже Єнін.

Лише 3% зафіксованих обстрілів припали на військові об'єкти, наголошує він.

Також зафіксовано удари окупантів по більш як 700 об'єктах критичної інфраструктури. Такими вважаються транспортні, енергетичні та інші об'єкти – зокрема аеродроми, мости, паливні бази, електропідстанції.

Представник МВС додає, що "попереду непрості часи", проте і уряд, і переважна більшість громадян України "готові до подібних атак і вони нас не зламають".

Як відомо, російська армія зруйнувала чи пошкодила майже 800 обʼєктів культури в Україні.

А в Сєверодонецьку на Луганщині окупанти зруйнували 60% будинків, іще 80 - 90% пошкодили.

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