Російськими обстрілами в Україні пошкоджено близько 32 тис. цивільних та 700 інфраструктурних об'єктів
В Україні внаслідок атак РФ під час повномасштабної війни пошкоджено близько 32 тис. цивільних об'єктів та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури
Про такі дані розповів в етері телемарафону перший заступник голови МВС Євген Єнін, передає ЛІГА.net.
Він зазначив, що проблеми з енергопостачанням через терористичні удари РФ є зараз приблизно в 520 населених пунктах.
Від ворожих обстрілів постраждали близько 32 тис. цивільних об'єктів. Як повідомив заступник міністра, це переважно приватні та багатоквартирні будинки мирних громадян.
"Як це зазвичай буває у терористів, росіяни цілять у цивільні об'єкти", – каже Єнін.
Лише 3% зафіксованих обстрілів припали на військові об'єкти, наголошує він.
Також зафіксовано удари окупантів по більш як 700 об'єктах критичної інфраструктури. Такими вважаються транспортні, енергетичні та інші об'єкти – зокрема аеродроми, мости, паливні бази, електропідстанції.
Представник МВС додає, що "попереду непрості часи", проте і уряд, і переважна більшість громадян України "готові до подібних атак і вони нас не зламають".
- Як відомо, російська армія зруйнувала чи пошкодила майже 800 обʼєктів культури в Україні.
- А в Сєверодонецьку на Луганщині окупанти зруйнували 60% будинків, іще 80 - 90% пошкодили.
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