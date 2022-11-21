Окупанти знищили чи пошкодили майже 800 обʼєктів культурної спадщини України, - Мінкульт
Російська армія зруйнувала чи пошкодила майже 800 обʼєктів культури в Україні
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
За його словами, влада співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема з ЮНЕСКО, аби зміцнити ці об'єкти напередодні зими, зокрема, отримати генератори.
"Нам важливо наразі пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоби була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
- У жовтні повідомлялося про понад 500 епізодів воєнних злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини України.
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