Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

За його словами, влада співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема з ЮНЕСКО, аби зміцнити ці об'єкти напередодні зими, зокрема, отримати генератори.

"Нам важливо наразі пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоби була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

У жовтні повідомлялося про понад 500 епізодів воєнних злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини України.

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