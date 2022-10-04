Росія скоїла понад 500 злочинів проти культурної спадщини України
В Україні зафіксували понад 500 епізодів воєнних злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у telegram.
"Станом на сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало понад 500 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини. У тому числі і проти наших пам’яток архітектури", - йдеться в повідомленні.
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Також, у МКІП зазначили, що архітектура - це культурний код нації, її історія та спадок.
- Станом на 2 жовтня було відомо, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення - 358 бібліотек пошкоджені або зруйновані.
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