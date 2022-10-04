Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у telegram.

"Станом на сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало понад 500 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини. У тому числі і проти наших пам’яток архітектури", - йдеться в повідомленні.

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Також, у МКІП зазначили, що архітектура - це культурний код нації, її історія та спадок.

Станом на 2 жовтня було відомо, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення - 358 бібліотек пошкоджені або зруйновані.

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