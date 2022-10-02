З початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила та зруйнувала 358 українських бібліотек
Внаслідок повномасштабного російського вторгнення 358 бібліотек пошкоджені або зруйновані
Про це повідомили у telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП).
Переважна кількість пошкоджених бібліотек - у Донецькій області (31%), у Київській - (21%), Миколаївській - (13%) та Харківській - (11%).
Відомо, що станом на 1 січня 2022 року публічних бібліотек було 14 511, однак на момент російського вторгнення 14351 книгозбірня. У серпні їхня кількість скоротилася до 11 558 закладів.
Читайте також: Підтримка ЗСУ, адаптація дітей-переселенців і розвиток щодня: чим живуть львівські бібліотеки
Загальний бібліотечний фонд України налічує 193,4 млн примірників документів. До 26 235 бібліотекарів за 2021 рік українці зверталися 91,8 млн разів. Загалом у бібліотеках зареєстровані 9,2 млн осіб.
"Попри воєнний стан бібліотеки залишаються осередком нашої духовності та культурної ідентичності. Дякуємо кожному та кожній, хто оберігає наш літературний спадок", - йдеться у повідомленні МКІП.
- У Гданську відкрили бібліотеку української літератури. Таку ініціативу втілила у Польщі відома львів'янка Дарина Балабай
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе