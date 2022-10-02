Про це повідомили у telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП).

Переважна кількість пошкоджених бібліотек - у Донецькій області (31%), у Київській - (21%), Миколаївській - (13%) та Харківській - (11%).

Відомо, що станом на 1 січня 2022 року публічних бібліотек було 14 511, однак на момент російського вторгнення 14351 книгозбірня. У серпні їхня кількість скоротилася до 11 558 закладів.

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Загальний бібліотечний фонд України налічує 193,4 млн примірників документів. До 26 235 бібліотекарів за 2021 рік українці зверталися 91,8 млн разів. Загалом у бібліотеках зареєстровані 9,2 млн осіб.

"Попри воєнний стан бібліотеки залишаються осередком нашої духовності та культурної ідентичності. Дякуємо кожному та кожній, хто оберігає наш літературний спадок", - йдеться у повідомленні МКІП.

У Гданську відкрили бібліотеку української літератури. Таку ініціативу втілила у Польщі відома львів'янка Дарина Балабай

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