Про це розповів керівник ВЦА Олександр Стрюк в етері Еспресо.

"Якщо казати про руйнування і стан міста, то майже на 80%, а то й на 90% житловий фонд пошкоджений. Якщо казати про повну руйнацію, то це, мабуть, 60% житлового фонду", - наголосив він.

Також росіяни пошкодили або знищили 60 - 70% електричної інфраструктури Сєверодонецька. Водопостачання зруйноване приблизно на 50%. У декількох ключових місцях пошкоджена каналізація. Очисні споруди суттєво постраждали та не функціонують, тому їхнє відновлення потребуватиме доволі тривалого часу.

14 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти планують повну "евакуацію" цивільних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.

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