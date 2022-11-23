У Сєверодонецьку росіяни пошкодили 80 - 90% будинків, - голова ВЦА Стрюк
У Сєверодонецьку на Луганщині російські окупанти зруйнували 60% будинків, іще 80 - 90% пошкодили
Про це розповів керівник ВЦА Олександр Стрюк в етері Еспресо.
"Якщо казати про руйнування і стан міста, то майже на 80%, а то й на 90% житловий фонд пошкоджений. Якщо казати про повну руйнацію, то це, мабуть, 60% житлового фонду", - наголосив він.
Також росіяни пошкодили або знищили 60 - 70% електричної інфраструктури Сєверодонецька. Водопостачання зруйноване приблизно на 50%. У декількох ключових місцях пошкоджена каналізація. Очисні споруди суттєво постраждали та не функціонують, тому їхнє відновлення потребуватиме доволі тривалого часу.
- 14 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти планують повну "евакуацію" цивільних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.
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