Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне", - пише пресслужба.

Повідомляється, що мирне населення планують переселити вглиб тимчасово окупованих територій.

Також російські загарбники в тимчасово окупованому місті Маріуполь запустили пропагандистський телеканал, який згодом запрацює цілодобово.

"Окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - роз'яснили у Генштабі.

10 жовтня Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги.

Депутат Харківської міськради Андрій Іванов розповів, що мобілізованих росіян перекидають на тимчасово окуповані території Луганщини та Донеччини, щоб стримати наступ ЗСУ.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області щотижня вмирає близько 150 людей. Загалом смертність зросла у чотири-п’ять разів.

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