Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Луганщині окупанти планують повну "евакуацію" мирних жителів, - Генштаб

На Луганщині окупанти планують повну "евакуацію" мирних жителів, - Генштаб

14 листопада, 2022 понедiлок
19:14
війна з Росією евакуація окупант

На тимчасово окупованій Луганщині рашисти планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне", - пише пресслужба.

Повідомляється, що мирне населення планують переселити вглиб тимчасово окупованих територій.

Також російські загарбники в тимчасово окупованому місті Маріуполь запустили пропагандистський телеканал, який згодом запрацює цілодобово.

"Окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - роз'яснили у Генштабі.

  • 10 жовтня Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги.
  • Депутат Харківської міськради Андрій Іванов розповів, що мобілізованих росіян перекидають на тимчасово окуповані території Луганщини та Донеччини, щоб стримати наступ ЗСУ. 
  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди. 
  • У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області щотижня вмирає близько 150 людей. Загалом смертність зросла у чотири-п’ять разів.  

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Маріуполь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Сєверодонецьк
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 листопада, 2022 субота
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
сніг
13 листопада, 2022 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на сніг
вибух у Стамбулі
14 листопада, 2022 понедiлок
Правоохоронці затримали виконавця теракту в Стамбулі та ще 21 підозрюваного
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.68
  • EUR
    Купівля 40.08
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 листопада
19:39
ЗСУ
У Горлівці ЗСУ знищили 2 російські гармати й 7 вантажівок, кількість ліквідованих окупантів уточнюють, - Генштаб
19:34
"Очікуємо пояснень від МЗС і Офісу президента" – заява Ваад України щодо підтримки Києвом пакету антиізраїльських резолюцій в ООН
19:28
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках і продовжує ракетні обстріли України
19:20
Санкції
Онук Бандери й Джим Керрі тепер нев'їзні в РФ: Москва ввела санкції проти 100 громадян Канади
19:09
Ексклюзив
Херсон
На звільненій Херсонщині насамперед необхідно створити серйозну оборону та стабілізувати ситуацію, - полковник СБУ Костенко
19:08
санкції проти Росії
США розширили санкції проти РФ: у списку ще 28 людей і 14 компаній, які сприяли постачанню технологій у Росію
18:36
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили: Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
18:10
У тимчасово окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей
18:09
Ексклюзив
обстріл Бахмут
Бахмут зазнав катастрофічних руйнувань, проте не таких, як Маріуполь чи Рубіжне, - командир батальйону "Свобода" Кузик
18:07
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Росія може прийти до нормальності лише через поразку
18:04
Іран
Євросоюз посилив санкції проти Ірану
17:50
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти не пропускають в Енергодар навіть адресні посилки з ліками
17:43
Російська міна
На Харківщині троє чоловіків підірвалися на російських мінах. Жителів закликають оминати узбіччя й лісосмуги
17:36
Газпром
Уряд Німеччини планує націоналізувати колишню дочірню компанію Газпрому
17:34
Прапор України на острові Зміїни
Білоруська опозиціонерка повідомила про хвилю охочих вступити до іноземного полку ЗСУ і захищати Україну
17:26
Укрпошта, марка
Укрпрошта зупинила передпродаж марки "Херсон – це Україна"
17:21
Ворскла - Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
17:21
Оновлено
Сумщина обстріли 14 листопада
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині: поранено трьох людей
17:14
Анонс
Останні дні Путіна: чи стане саміт G20 найбільшим приниженням Кремля?
17:12
На фото паспорт громадянина України
У Польщі вирішили змінити стратегію щодо біженців: допоможуть облаштовувати модульне житло в Україні
17:10
газопровод
Україна планує відкрити сховища для стратегічних запасів газу країн ЄС: готується сертифікація
17:10
Анонс
Темп наступу асвабадітєлєй: 3 см в день
17:05
стрілецькі навчання
На Київщині 15-17 листопада проводитимуть навчання Сил оборони
17:04
Ірина Геращенко
"Євросолідарність" вимагає повернути акредитації іноземним ЗМІ, які показали історичні репортажі з українського Херсона – Геращенко
17:03
Оновлено
Металіст - Кривбас
УПЛ: результати усіх матчів 13-го туру
16:55
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Нової холодної війни з Китаєм не буде. Ми підтримуємо статус кво щодо Тайваню, – Байден
16:46
Сергій Наришкін
Директор ЦРУ зустрівся в Анкарі з Наришкіним і застеріг РФ від застосування ядерної зброї в Україні
16:45
Ексклюзив
ЗСУ, Херсонщина
Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою, - офіцер ЗСУ Березовець
16:35
G20
Саміт G20 потрібен Україні, щоб ще сильніше поглибити ізоляцію Росії, - дипломат Олег Бєлоколос
16:33
Канада надасть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги
16:33
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:28
Дзозеф Байден
Війна може дещо сповільнитися, але Росії не вдасться окупувати більше українських земель, - Байден
16:14
Ексклюзив
Харків обстріл
У Харкові 120 вулиць і провулків названо на честь воєначальників, пов'язаних з Росією, міська влада - проти перейменувань, - депутат облради
16:13
Американський актор з "Мисливців за привидами" закликає покарати Росію за злочини проти довкілля
16:09
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
У Каспійської флотилії РФ залишилося близько ста одиниць ракет "Калібр", - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
16:08
OPINION
Олексій Біловол
Міфологія хейту. Якою мінливою може бути історія
16:06
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Лідери США та Китаю виступили із заявами про розвиток двосторонніх відносин
15:58
Прикидався місцевим: у Херсоні затримали перевдягненого російського військового
15:55
Кріштіану Роналду
МЮ розірве контракт з Роналду та оштрафує його на 1 млн фунтів через скандальне інтерв'ю, - Metro
15:46
ракетний комплекс Avenger
Українську ППО підсилять американські системи Avenger, - командування Повітряних сил ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV