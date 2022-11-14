У тимчасово окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області щотижня вмирає близько 150 людей. Загалом смертність зросла у чотири-п’ять разів
Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.
"У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає", – пише пресслужба.
Повідомляється, що в окупованому місті щотижня народжується близько 5-6 дітей. Порівняно з даним до повномасштабного вторгнення Росії, в "українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток" за сім днів.
Нині рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом.
"Росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!" – додають у пресслужбі.
- 31 жовтня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що окупанти роздавали обігрівачі в Маріуполі, де немає світла.
- 3 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті відбувається глобальна зачистка, окупанти раптово посилили фільтрацію цивільних.
- 4 листопада Володимир Могильний, голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді, повідомив, що окупанти намагаються забезпечити деяку частину маріупольців електроопалювальними приладами, але просять ними не користуватися, бо не витримають електромережі.
- Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь.
- 8 листопада Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим уже влітку наступного року.
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