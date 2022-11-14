У тимчасово окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей

Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.

"У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає", – пише пресслужба.

Повідомляється, що в окупованому місті щотижня народжується близько 5-6 дітей. Порівняно з даним до повномасштабного вторгнення Росії, в "українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток" за сім днів.

Нині рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом.

"Росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!" – додають у пресслужбі.

31 жовтня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що окупанти роздавали обігрівачі в Маріуполі, де немає світла.

3 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті відбувається глобальна зачистка, окупанти раптово посилили фільтрацію цивільних.

4 листопада Володимир Могильний, голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді, повідомив, що окупанти намагаються забезпечити деяку частину маріупольців електроопалювальними приладами, але просять ними не користуватися, бо не витримають електромережі.

Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь.

8 листопада Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим уже влітку наступного року.

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