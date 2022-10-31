Окупанти роздавали обігрівачі в Маріуполі, де немає світла, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"У Маріуполі на Східному роздали декілька сотень електричних обігрівачів. Через велику чергу люди отримали приладдя, яке не має для більшості жодної користі. Просто немає електрики. Досі", - йдеться в повідомленні.

11 липня Андрющенко повідомив, що Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", будинки можуть обвалитися через вимиття фундаментів.

10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.

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