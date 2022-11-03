Окупанти в Маріуполі раптово посилили фільтрацію цивільних, обшукують квартири, перевіряють телефони
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті відбувається глобальна зачистка, окупанти раптово посилили фільтрацію цивільних, обшукують квартири, перевіряють телефони
Про це він пише в телеграмі.
За словами Андрющенка, в Центральному, Приморському та Кальміуському районах міста відбувається масштабна зачистка, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів
Окупанти проводять поквартирні обходи, шукають українську символіку та літературу, перевіряють телефони на наявність компрометувальних фото, дописів в соцмережах та у приватному листуванні, переписують особисті дані всіх мешканців.
У повідомленні йдеться, що на фільтрацію очікують майже 15 тисяч жителів Маріуполя, проте за день процедуру проходять тільки 30. За словами Андрющенка, до 5 людей щоденно зникають через арешти прямо в будівлі райвідділку поліції окупантів.
"Без папірця про фільтрацію неможливо працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру заради виживання", - пише він.
Він також зазначив, що інформація пропагандистських ЗМІ про скасування дактилоскопії при перетині кордону Росії для мешканців окупованих територій - брехня. Біженці й надалі мають проходити перевірку за відбитками пальців.
- Раніше радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що рух Кримським мостом заблоковано, росіяни активно використовують місто як логістичний шлях до Криму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.62Продаж 39.58
- Актуальне
- Важливе