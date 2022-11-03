Окупанти в Маріуполі раптово посилили фільтрацію цивільних, обшукують квартири, перевіряють телефони

Про це він пише в телеграмі.

За словами Андрющенка, в Центральному, Приморському та Кальміуському районах міста відбувається масштабна зачистка, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів

Окупанти проводять поквартирні обходи, шукають українську символіку та літературу, перевіряють телефони на наявність компрометувальних фото, дописів в соцмережах та у приватному листуванні, переписують особисті дані всіх мешканців.

У повідомленні йдеться, що на фільтрацію очікують майже 15 тисяч жителів Маріуполя, проте за день процедуру проходять тільки 30. За словами Андрющенка, до 5 людей щоденно зникають через арешти прямо в будівлі райвідділку поліції окупантів.

"Без папірця про фільтрацію неможливо працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру заради виживання", - пише він.

Він також зазначив, що інформація пропагандистських ЗМІ про скасування дактилоскопії при перетині кордону Росії для мешканців окупованих територій - брехня. Біженці й надалі мають проходити перевірку за відбитками пальців.

Раніше радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що рух Кримським мостом заблоковано, росіяни активно використовують місто як логістичний шлях до Криму.

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