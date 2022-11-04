Опалення в Маріуполі взимку не буде, в місті залишається 130-150 тис. мешканців, - голова райради Могильний
Володимир Могильний, голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді, повідомив, що окупанти намагаються забезпечити деяку частину маріупольців електроопалювальними приладами, але просять ними не користуватися, бо не витримають електромережі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Головне, чого немає у мешканців Маріуполя – це життя, на яке заслуговують люди у XXI столітті. Окупанти з великими потугами надали воду, у деякій частині міста електрику, але опалення взимку не буде. Люди, які пережили березень 2022 року у підвалах та біля вогнищ, очікують зимових холодів з великим страхом. Загарбники намагаються забезпечити деяку частину маріупольців електроопалювальними приладами, але вся система електрозабезпечення міста перебуває у жахливому стані, тому попереджають містян не користуватися електрообігрівачами через те, що не витримають електромережі", - розказав Володимир Могильний.
Він зауважив, що коли у місті температура стала нижче 10 градусів тепла, то у деяких будинках сталися пожежі через використання людьми електрообігрівачів. На сьогодні відомо, що у Маріуполі від пожеж, причинами яких були електроприлади, загинуло близько 5-10 осіб, адже ще поки нема морозів.
"Клімат у місті важкий, бо поряд море, висока вологість, тому зиму важко перенести. За нашими підрахунками зараз у Маріуполі залишилось 130-150 тисяч містян, але з холодами та морозами деякі люди почали перебиратися до сіл, де є пічне опалювання, щоб пережити цю зиму", - зазначив Могильний.
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