Ворог заривається та підтягує резерви, готуючись до контрнаступу ЗСУ на Луганщині, - голова ОВА Гайдай
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Поки що все більш-менш стабільно, ворог намагається відбити населені пункти, які звільнені та деокуповані ЗСУ, але нічого у нього не виходить. У нас є чітка інформація про те, що противник заривається, тобто готується до контрнаступу ЗСУ, також підтягує резерви як особового складу, так і важкої техніки. Крім того, російські війська підривають мости та мінують все навкруги", - прокоментував голова Луганської обласної військової адміністрації.
Сергій Гайдай зазначив, що російські війська з Харківщини та Лиману втікали на Луганщину, тому концентрація ворожих сил достатньо велика.
"ЗСУ крок за кроком звільняють територію Луганської області. Однак, противник продовжує проводити потужні обстріли, намагається долучати й авіацію, а також невеличкими контрнаступами робить спроби знайти слабкі місця у захисті українських сил. Але всі тримають стрій на наших позиціях, все стабільно", - зауважив Гайдай.
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