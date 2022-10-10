Про це він розповів в етері Еспресо.



"Поки що все більш-менш стабільно, ворог намагається відбити населені пункти, які звільнені та деокуповані ЗСУ, але нічого у нього не виходить. У нас є чітка інформація про те, що противник заривається, тобто готується до контрнаступу ЗСУ, також підтягує резерви як особового складу, так і важкої техніки. Крім того, російські війська підривають мости та мінують все навкруги", - прокоментував голова Луганської обласної військової адміністрації.



Сергій Гайдай зазначив, що російські війська з Харківщини та Лиману втікали на Луганщину, тому концентрація ворожих сил достатньо велика.



"ЗСУ крок за кроком звільняють територію Луганської області. Однак, противник продовжує проводити потужні обстріли, намагається долучати й авіацію, а також невеличкими контрнаступами робить спроби знайти слабкі місця у захисті українських сил. Але всі тримають стрій на наших позиціях, все стабільно", - зауважив Гайдай.

7 жовтня ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині

8 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ракетні війська й артилерія уразили вісім районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки російських окупантів

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