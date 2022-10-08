Українські військові за 8 жовтня уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів
Ракетні війська й артилерія за суботу, 8 жовтня, уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять инших важливих об’єктів
Про це повідомив у facebook Генеральний штаб Збройних Сил України.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів", - йдеться у дописі.
Окрім цього, Генштаб підтвердив прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал.
Також за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів: Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.
"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА "Орлан", - йдеться у дописі.
- Українська ППО з початку доби 7 жовтня знищила два російських безпілотники та два гелікоптери.
- 7 жовтня один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 на Півдні України.
- 8 жовтня українські військові поблизу Білгорода-Дністровського ліквідували російський безпілотник.
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