Про це повідомили в telegram.

"08 жовтня, близько 15:00 години, в Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться у дописі.

Окрім цього повідомляється, що тип збитого безпілотника ще уточнюється.

Українська ППО з початку доби 7 жовтня знищила два російських безпілотники та два гелікоптери.

7 жовтня один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 на Півдні України.