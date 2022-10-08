Поблизу Білгорода-Дністровського ліквідували російський безпілотник
У суботу, 8 жовтня, у Білгород-Дністровському районі Одещини повітряне командування "Південь" ліквідувало російський безпілотник оперативно-тактичного рівня
Про це повідомили в telegram.
"08 жовтня, близько 15:00 години, в Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться у дописі.
Окрім цього повідомляється, що тип збитого безпілотника ще уточнюється.
- Українська ППО з початку доби 7 жовтня знищила два російських безпілотники та два гелікоптери.
- 7 жовтня один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 на Півдні України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе