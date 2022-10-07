ППО збила два російських безпілотники та гелікоптери
Українська ППО з початку доби 7 жовтня знищила два російських безпілотники та два гелікоптери
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. В районі Каховки підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби ППО. Також, внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське 5 жовтня поточного року втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.", - розповіли у Генштабі.
Авіація ЗСУ з початку доби 7 жовтня завдала 11 ударів по росіян. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки окупантів.
Знищено 3 зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ППО збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.
Ракетні війська та артилерія уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.
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