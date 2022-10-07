ППО збила два російських безпілотники та гелікоптери

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. В районі Каховки підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби ППО. Також, внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське 5 жовтня поточного року втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.", - розповіли у Генштабі.

Авіація ЗСУ з початку доби 7 жовтня завдала 11 ударів по росіян. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Знищено 3 зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ППО збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

У тимчасово окупованій Горлівці представники "силових структур" залякують місцевих жителів, які не підтримали псевдореферендум.

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