Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. В окремих районах міста Горлівка, представники “силових структур” залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ на незаконному референдумі. Продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат", - розповіли у Генштабі.

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