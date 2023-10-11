Окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру родини Зеленського в Криму
Помешкання родини президента України Володимира Зеленського в селищі Лівадія на південному березі тимчасово окупованого Криму продадуть на аукціоні
Про це агентству РИА Новости розповіли у пресслужбі так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму.
Навесні окупанти оголосили про "націоналізацію" квартири, яку було оформлено на Олену Зеленську.
"Раніше націоналізована квартира виставлена на продаж шляхом відкритого аукціону", - розповіли пропагандистам у так званому міністерстві.
Площа квартири складає понад 100 кв. м.
Лот розміщено на порталі "ГІС Торги", де окупанти зазвичай продають "віджате" майно. Аукціон пройде в електронному форматі. Стартова ціна складає понад 24 млн рублів.
Заявки на участь приймаються до 26 жовтня, а самі торги відбудуться 30-го. Виручені від продажу квартири гроші окупанти планують витратити на війну проти України, повідомив пропагандистам так званий голова кримського "парламенту" Володимир Константинов.
- У 2019 році агенція Reuters повідомляла, що дружина президента придбала пентхауз у Лівадії за половину ринкової вартості, однак в ОПУ стверджують, що це не так.
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