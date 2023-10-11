Окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру родини Зеленського в Криму

Про це агентству РИА Новости розповіли у пресслужбі так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму.

Навесні окупанти оголосили про "націоналізацію" квартири, яку було оформлено на Олену Зеленську.

"Раніше націоналізована квартира виставлена на продаж шляхом відкритого аукціону", - розповіли пропагандистам у так званому міністерстві.

Площа квартири складає понад 100 кв. м.

Лот розміщено на порталі "ГІС Торги", де окупанти зазвичай продають "віджате" майно. Аукціон пройде в електронному форматі. Стартова ціна складає понад 24 млн рублів.

Заявки на участь приймаються до 26 жовтня, а самі торги відбудуться 30-го. Виручені від продажу квартири гроші окупанти планують витратити на війну проти України, повідомив пропагандистам так званий голова кримського "парламенту" Володимир Константинов.