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Окупанти вивезли засуджених з херсонських в’язниць на Лівобережжя та до Криму

16 листопада, 2022 середа
17:36
Кримінал Херсонське СІЗО

Окупаційна влада вивезла засуджених з херсонських в’язниць на Лівобережжя або до Криму, а при відступі випустила затриманих з СІЗО

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Установи Державної кримінально-виконавчої служби України в Херсонському регіоні перебувають у стані відновлення контролю та організації діяльності. 

Наразі відбувається обстеження територій та об’єктів установ на предмет замінування та пошкоджень, втрат майна. Засуджені з установ вивезені окупаційною владою і знаходяться частково на території Лівобережжя Херсону або вивезені до Криму. 

Ув’язненні зі слідчого ізолятору Херсону були випущені під час відступу окупаційних військ і зараз повертаються до СІЗО. Частина з них звернулася до органів поліції з тим, щоб ті затримали їх і визначили їхній процесуальний статус, частина самостійно повернулися до слідчого ізолятора. 

В слідчому ізоляторі збережена більшість особових справ ув’язнених. Спільно з Національною поліцією та прокуратурою триває робота щодо відновлення всієї інформації щодо ув’язнених. 

Ув’язнені які вже знаходяться в СІЗО і їх статус підтверджений, будуть евакуйовані до інших слідчих ізоляторів за межами Херсонщини.

  • У жовтні ДБР повідомило про підозру у зраді та колабораціонізмі  керівництву Херсонської "Північної виправної колонії №90", працівники якої раніше фігурували у справі про масове побиття в’язнів.
  • 166 в'язнів частину втікачів з Херсонського СІЗО  уже затримали та помістили у слідчі ізолятори в Миколаївській та Одеській областях, решту шукають по усій Україні.

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