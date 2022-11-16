Окупанти вивезли засуджених з херсонських в’язниць на Лівобережжя та до Криму
Окупаційна влада вивезла засуджених з херсонських в’язниць на Лівобережжя або до Криму, а при відступі випустила затриманих з СІЗО
Про це повідомляє Міністерство юстиції.
Установи Державної кримінально-виконавчої служби України в Херсонському регіоні перебувають у стані відновлення контролю та організації діяльності.
Наразі відбувається обстеження територій та об’єктів установ на предмет замінування та пошкоджень, втрат майна. Засуджені з установ вивезені окупаційною владою і знаходяться частково на території Лівобережжя Херсону або вивезені до Криму.
Ув’язненні зі слідчого ізолятору Херсону були випущені під час відступу окупаційних військ і зараз повертаються до СІЗО. Частина з них звернулася до органів поліції з тим, щоб ті затримали їх і визначили їхній процесуальний статус, частина самостійно повернулися до слідчого ізолятора.
В слідчому ізоляторі збережена більшість особових справ ув’язнених. Спільно з Національною поліцією та прокуратурою триває робота щодо відновлення всієї інформації щодо ув’язнених.
Ув’язнені які вже знаходяться в СІЗО і їх статус підтверджений, будуть евакуйовані до інших слідчих ізоляторів за межами Херсонщини.
- У жовтні ДБР повідомило про підозру у зраді та колабораціонізмі керівництву Херсонської "Північної виправної колонії №90", працівники якої раніше фігурували у справі про масове побиття в’язнів.
- 166 в'язнів частину втікачів з Херсонського СІЗО уже затримали та помістили у слідчі ізолятори в Миколаївській та Одеській областях, решту шукають по усій Україні.
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