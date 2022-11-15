Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у прямому ефірі єдиного телемарафону.

За даними Клименка, на цей час підтверджена інформація про затримання і повернення до СІЗО в Миколаївській та Одеській областях 166 утриманців, яких окупанти випустили з Херсонського СІЗО при відступі з міста. Для встановлення та затримання всіх втікачів поліція працює по всій території держави.

"Дійсно, було знайдено сьогодні на території херсонського СІЗО особові справи цих в'язнів, ця інформація була передана підрозділам Нацполіції, на блокпости, щоб ми цих людей в найближчі години та дні могли повернути до місць позбавлення волі", – додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Євгена Єнін повідомив, що окупанти під час втечі випустили понад 400 затриманих з Херсонського СІЗО.

У жовтні ДБР повідомило про підозру у зраді та колабораціонізмі керівництву Херсонської "Північної виправної колонії №90", працівники якої раніше фігурували у справі про масове побиття в’язнів.

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