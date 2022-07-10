English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська

Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська

10 липня, 2022 неділя
12:24
війна з Росією окупанти

Із Маріуполя 9 липня російська військова техніка й автобуси з окупантами виїхали в бік лінії фронту, до Бердянська

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобісв з військовими, що на передодні вїхали в Маріуполі, вирушили в бік м. Бердянськ. Також, частину віськової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони. Окпуанти продовжують виведення техники з Маріуполя в бік лінії фронту", - наголосив він.

Крім того радник мера нагадав, що повідомити про колаборантів, переміщення росіян, зберігання їхньої техніки та боєкомплекту можна в боті.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Маріуполь
Бердянськ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Петро Андрющенко
Читайте також:
ракетні системи США
9 липня, 2022 субота
Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS в Україну
Борис Джонсон оголосив про відставку
9 липня, 2022 субота
Прихильники Джонсона назвали кандидата на посаду прем'єра зрадником, - FT
окупанти гармата
9 липня, 2022 субота
Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.2
    Продаж 36.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
10 липня
13:40
Роскомнагляд
Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt
13:37
Путін
У ЛДПР запропонували замінити назву посади Путіна
13:33
Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
13:29
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 15 людей, під завалами є ще мешканці
13:25
Офіс генпрокурора
Вступили до "прокуратури" й "МВС" "ЛНР": на Луганщині 9 поліцейським оголосили підозру
13:13
На фото захисники України
Зеленський підписав закон про звільнення захисників України від військового збору
13:13
Ексклюзив
Сєверодонецьк
На Сєверодонецьк росіяни скинули кількість боєприпасів еквівалентну атомній бомбі, - заступник командира "Легіону Свободи"
13:10
винищувач F-35
Британія відправила 6 винищувачів для тренувань зі Швецією і Фінляндією
12:48
Повітряні сили ЗСУ
ЗСУ поблизу Горлівки збили вертоліт окупантів
12:46
окупанти рф
Центр при РНБО назвав російські маніпуляції на окупованих територіях України
12:18
Гроші
Банк розвитку Ради Європи дав Україні "зелене" світло на приєднання та кошти на підтримку українських біженців
12:11
Маріуполь
У Маріуполі росіяни дали водопостачання у відповідь на бунт місцевих: місто затопило
12:03
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
"Щоб жодних фашистів не було поряд з нами", - верховний муфтій РФ підтримав війну проти України
11:53
ДНР
"Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь": окупант розповів про знищений своїми ж батальйон "Народної міліції "ДНР"
11:40
Байрактар
У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України
11:40
Ексклюзив
Марк Фейгін
Загальна мобілізація у РФ припинить суспільний договір, тому набирають резерв з силовиків, - Фейгін
11:37
Ексклюзив
Карта Херсон Миколаїв Нова Каховка Снігупівка Запоріжжя Згурець 28.06.22
3/4 громад на Запоріжжі окуповані ворогом, - боєць Легіону Свободи Денисов
11:32
Оновлено
Окупанти обстріляли Миколаївщину
На Миколаївщині рашисти обстріляли приватні будинки, 16 людей поранено
11:26
Руслан Стефанчук
Довибори нардепів до Ради можливі тільки після війни, - Стефанчук
11:23
Сумщина
Російські окупанти за добу щонайменше 12 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину
11:12
Євроcoюз ЄС
Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС
11:11
Ексклюзив
Бен Ходжес
Розмови про прискорення поставок зброї нівелюють зусилля спрямовані на це, - генерал Ходжес
11:08
Зеленський пояснив, чому під час війни важливо продовжувати ремонт доріг
11:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо НАТО не захищатиме своїх учасників, світ приречений на десятиліття кривавої війни, - Портников
10:57
фейк
Упродовж тижня РФ поширювала фейки про нібито розкол Заходу щодо підтримки України
10:55
Аніта Серьогіна
Україна вийшла на друге місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
10:39
російські загарбники завдали авіаудари по Харкову та області - загинула дівчина, щонайменше три людини постраждали
Вночі російські загарбники завдали авіаудари по Харкову та області - загинула дівчина, щонайменше три людини постраждали
10:34
США
Спроба підірвати довіру між Києвом і Вашингтоном: українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду
10:33
Ексклюзив
Сергій Згурець
Полювання ворога на системи HIMARS справа безперспективна, - Згурець
10:27
Павло Кириленко
На Донеччині росіяни за добу вбили трьох людей і поранили ще 23
10:23
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили по Криворізькому району трьома ракетами "Калібр", знищено промислове підприємство
10:20
Окупанти, Мелітополь
Російські загарбники у Мелітополі ходять по будинках для встановлення нежитлових квартир, - ЗМІ
09:55
Інфографіка
Російська військова техніка: варіанти
Російські окупанти за добу втратили 100 військових, 8 бронемашин і 7 автоцистерн, - Генштаб ЗСУ
09:51
санкції проти Росії
Канада запровадить додаткові санкції проти РФ, - міністерка закордонних справ
09:47
Ізюм, Харківська область
Британська розвідка назвала ще одну важливу ціль РФ на Харківщині та Донбасі
09:28
Ексклюзив
путін путлер
Путін вже дає задню, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
09:22
Інфографіка
долар
Курс валют: ціна долара та євро в обмінниках на 10 липня
09:17
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія руками білорусів не атакуватиме НАТО, адже режим Путіна впаде після поразки Білорусі, - Портников
09:05
Діти вільної землі
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 347 дітей та ще понад 648 поранені
09:03
Президент США Джо Байден
Байден пояснив, як його візит до Саудівської Аравії пов'язаний з війною РФ проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV