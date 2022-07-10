Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська
Із Маріуполя 9 липня російська військова техніка й автобуси з окупантами виїхали в бік лінії фронту, до Бердянська
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобісв з військовими, що на передодні вїхали в Маріуполі, вирушили в бік м. Бердянськ. Також, частину віськової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони. Окпуанти продовжують виведення техники з Маріуполя в бік лінії фронту", - наголосив він.
Крім того радник мера нагадав, що повідомити про колаборантів, переміщення росіян, зберігання їхньої техніки та боєкомплекту можна в боті.
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