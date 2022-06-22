Окупанти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, щоб спіймати чоловіків для мобілізації, – СБУ
У Луганській області російські окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації
Про це свічить розповідь полоненого з Луганська, яку оприлюднили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України.
Чоловік розповідає, що його окупанти мобілізували у квітні цього року. Навіть попри те, що він був непридатним для війська через хронічне захворювання судин, уникнути тотальної мобілізації в так званій "ЛНР" йому не вдалося.
"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – розповів полонений.
За його словами, після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП. Чоловікові показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька. Та за першої ж нагоди "вояк" здався в полон.
Крім того, полонений стверджує, що не стріляв, і закликає земляків ховатися, аби не йти на цю війну: "прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".
З полоненим працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.
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