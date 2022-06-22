Про це свічить розповідь полоненого з Луганська, яку оприлюднили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України.

Чоловік розповідає, що його окупанти мобілізували у квітні цього року. Навіть попри те, що він був непридатним для війська через хронічне захворювання судин, уникнути тотальної мобілізації в так званій "ЛНР" йому не вдалося.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – розповів полонений.

За його словами, після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП. Чоловікові показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька. Та за першої ж нагоди "вояк" здався в полон.

Крім того, полонений стверджує, що не стріляв, і закликає земляків ховатися, аби не йти на цю війну: "прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

З полоненим працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.