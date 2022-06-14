Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

"Російська влада, можливо, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську під хибним прапором 12 червня, ймовірно, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирних жителів", - йдеться у повідомленні Інституту.

Як зазначає ISW, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, зробив заяву про те, що "терористи" влаштували три вибухи у Бердянську, а потім відмовився від своїх заяв та визначив ситуацію як аварію на електростанції. Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов'язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі "спробами України порушити мирне життя у "звільнених" (окупованих Росією) районах".

"Заступник голови управління МВС" Олексій Селіванов також заявив, що невідомі заклали вибуховий пристрій у Мелітополі, щоб зірвати "День Росії".

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що українська влада попередила про можливу терористичну діяльність російських військ до "Дня Росії".

Нагадаємо, 12 червня в Бердянську було чути три вибухи, частина міста залишилася без світла.

Також 12 червня в Мелітополі біля будівлі так званого "МВС" пролунав вибух.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb