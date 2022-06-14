Окупанти влаштували теракти до "Дня Росії" в Мелітополі та Бердянську, - ISW
Російська окупаційна влада, ймовірно, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську до "Дня Росії" 12 червня
Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).
"Російська влада, можливо, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську під хибним прапором 12 червня, ймовірно, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирних жителів", - йдеться у повідомленні Інституту.
Як зазначає ISW, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, зробив заяву про те, що "терористи" влаштували три вибухи у Бердянську, а потім відмовився від своїх заяв та визначив ситуацію як аварію на електростанції. Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов'язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі "спробами України порушити мирне життя у "звільнених" (окупованих Росією) районах".
"Заступник голови управління МВС" Олексій Селіванов також заявив, що невідомі заклали вибуховий пристрій у Мелітополі, щоб зірвати "День Росії".
Глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що українська влада попередила про можливу терористичну діяльність російських військ до "Дня Росії".
- Нагадаємо, 12 червня в Бердянську було чути три вибухи, частина міста залишилася без світла.
- Також 12 червня в Мелітополі біля будівлі так званого "МВС" пролунав вибух.
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