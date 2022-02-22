Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Унаслідок обстрілу у Щасті загорівся трансформатор, світло знову зникло
Оновлено

Унаслідок обстрілу у Щасті загорівся трансформатор, світло знову зникло

22 лютого, 2022 вiвторок
13:25
війна з Росією

У місті Щастя в Луганській області, яке 21 лютого залишилось без світла через обстріли, на дві години відновили електропостачання, після чого внаслідок обстрілу трансформатора знову зникло світло

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Бойовики влучили в житловий будинок у Щасті. Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає", - написав він.

За словами Сергія Гайдая, зараз чекають на припинення обстрілу, щоб обстежити будинок і евакуювати тих, хто залишився в помешканні.

"Вкрай важко ліквідувати наслідки, адже гатять без зупину", - наголосив голова Луганської ОДА.

Військово-цивільна адміністрація Щастя повідомила про відновлення електропостачання у Facebook приблизно о 10:50 ранку, пізніше інформацію підтвердив Сергій Гайдай.

ДСНС України зазначило, що через дві годин після відновлення електропостачання Луганська ТЕС знову потрапила під обстріл. На станції загорівся один із трансформаторів, і світло знову зникло.

"На гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС міста Щастя направлено 12 одиниць техніки, яка в даний час зосереджена на під’їзді до Щастя та буде направлена після припинення обстрілів", - додали у службі.


 
 
  • Нагадаємо, 21 лютого у Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинили через обрив ліній електропередач.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Луганщина
щастя
обстріл
Луганська ОДА
окупанти
Сергій Гайдай
житловий будинок
Читайте також:
20 лютого, 2022 неділя
Путін не обговорюватиме із Зеленським врегулювання ситуації на Донбасі, він повинен про це спілкуватися з "Л-ДНР", - Пєсков
Порошенко
21 лютого, 2022 понедiлок
Порошенко в інтерв’ю польському радіо: Якби у 2008 році Україна отримала ПДЧ в НАТО – зараз у Європі було б безпечніше
Валерій Залужний
19 лютого, 2022 субота
Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами, яких окупанти вивозять з ОРДЛО, перебувають під небезпекою, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.61
    Купівля 28.61
    Продаж 29.23
  • EUR
    Купівля 32.32
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 лютого
13:39
МВС РФ
У МЗС РФ заявили, що Росія не має планів розривати дипломатичні відносини з Україною
13:33
У Японії назвали неприйнятним визнання Росією ОРДЛО та заявили про підготовку санкцій
13:21
Ексклюзив
путлер
Віталій Портников: Він буде воювати
13:15
Північний потік-2
Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, - Шольц
13:11
панахида, свічки, церква, співчуття
СБУ запобігла терактам у чотирьох церквах УПЦ Московського патріархату у Харкові
13:07
російські окупанти
Окупанти від початку доби 17 разів зривали "тишу" на Донбасі, пошкоджено будинки мирних жителів, лінії електропостачання й магазин
12:54
airBaltic
AirBaltic призупиняє нічні польоти в Україну до кінця лютого
12:52
Віктор Ляшко
Смертність від COVID-19 в Україні зменшилася у чотири рази, - МОЗ
12:45
Польща - Словаччина
Збірна Польщі вимагає перенести з Москви матч плей-офф ЧС-2022 проти Росії
12:41
PR
диски
Гальмівні диски для авто: аналіз пропозицій та правильна покупка
12:37
Зеленський
Визнання Росією "ЛДНР" - це юридичне підґрунтя для подальшої агресії, - Зеленський
12:35
Дума
Держдума РФ проголосувала за ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ЛДНР"
12:29
Зеленський
Воєнний стан в Україні буде в разі широкої ескалації з боку РФ, - Зеленський
12:24
Ердоган
Ердоган назвав неприйнятним визнання Путіним "Л/ДНР"
12:14
Зеленський
Зеленський: Україна опрацює питання розриву дипломатичних відносин з Росією
12:08
Наживо
Володимир Огризко
Останні "гастролі" Путіна. Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко у стрімі з Сергієм Руденком
12:06
Андрій Денискін (праворуч)
Хокеїста збірної України дискваліфікували на рік за прояв расизму
12:05
Олексій Резніков
"Попереду важкі випробування, але нас неодмінно чекає перемога": Резніков звернувся до військових із закликом боронити Україну
11:59
Колумбія
Колумбія декриміналізувала аборти протягом перших 24 тижнів вагітності
11:47
РПГ-26
У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з РПГ-26: пошкоджено вікна й фасад приміщення
11:46
Володимир Кличко
Україна - сильна, її воля існуватиме вічно, - Володимир Кличко про визнання Росією "Л/ДНР"
11:41
Кулеба
"Час настав": Кулеба закликав Захід накласти санкції на РФ
11:38
Порошенко
Порошенко закликав запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях
11:33
Ексклюзив
енергосистема
"Проводити тестування енергосистеми, коли війська на кордоні – це подарунок Путіну", – Ольга Кошарна
11:23
Інфографіка
рубль
Індекси і рубль на фінансовому ринку РФ продовжують падати через визнання Росією "Л/ДНР"
11:23
Віталій Кличко
Українці самі мають вирішувати, як повинна розвиватися їхня країна, - Кличко про рішення РФ визнати "Л/ДНР"
11:22
ЄБРР
Росію можуть виключити з ЄБРР через визнання "Л/ДНР"
11:18
посол Грузії
Грузія рекомендувала співробітникам свого посольства в Україні евакуювати родини з Києва
11:02
Гарі Лінекер
Після мільйонів років еволюції інтелекту в нас рівно стільки, аби бути навдивовижу тупими, - легенда англійського футболу про визнання Росією "Л/ДНР"
11:01
Порошенко
Помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться – Порошенко вимагає зайнятись "великим будівництвом" армії
11:01
ТКГ
Українська делегація в ТКГ засудила визнання Росією "Л/ДНР" і анонсувала консультації з ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки
10:58
У Китаї висловили занепокоєння через погіршення ситуації в Україні та закликають до дипломатії
10:33
Анастасія Бризгіна (в центрі)
Цією радістю ви поховали своє майбутнє: Спортсменка з Луганська звернулися до жителів ОРДЛО після визнання "Л/ДНР" Росією
10:29
Микола Княжицький
"Маніяк-диктатор з ядерною кнопкою, для якого нічого не вартує життя власних громадян": Княжицький про підписання Путіним указу про визнання "Л/ДНР"
10:28
Оновлено
Держдума РФ
Голова комітету Держдуми у справах СНД Калашніков заявив, що РФ планує визнати "Л/ДНР" у межах областей, у комітеті Держдуми з міжнародних справ спростували це
10:25
Казахстан
Казахстан не має наміру скеровувати "миротворців" ОДКБ до ОРДЛО
10:08
Олексій Резніков
"Кремль визнав свою агресію проти України": Резніков закликав світ відреагувати на визнання Росією "Л/ДНР"
10:08
Австралія тимчасово закрила посольство у Львові та закликала своїх громадян покинути Україну
09:43
грузія
Грузія засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР", а Франція планує накласти на Росію санкції
09:31
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі оголосив про поєдинок з важковаговиком, який зірвав його супербій з Усиком
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV