Унаслідок обстрілу у Щасті загорівся трансформатор, світло знову зникло
У місті Щастя в Луганській області, яке 21 лютого залишилось без світла через обстріли, на дві години відновили електропостачання, після чого внаслідок обстрілу трансформатора знову зникло світло
Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Бойовики влучили в житловий будинок у Щасті. Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає", - написав він.
За словами Сергія Гайдая, зараз чекають на припинення обстрілу, щоб обстежити будинок і евакуювати тих, хто залишився в помешканні.
"Вкрай важко ліквідувати наслідки, адже гатять без зупину", - наголосив голова Луганської ОДА.
Військово-цивільна адміністрація Щастя повідомила про відновлення електропостачання у Facebook приблизно о 10:50 ранку, пізніше інформацію підтвердив Сергій Гайдай.
ДСНС України зазначило, що через дві годин після відновлення електропостачання Луганська ТЕС знову потрапила під обстріл. На станції загорівся один із трансформаторів, і світло знову зникло.
"На гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС міста Щастя направлено 12 одиниць техніки, яка в даний час зосереджена на під’їзді до Щастя та буде направлена після припинення обстрілів", - додали у службі.
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