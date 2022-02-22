Унаслідок обстрілу у Щасті загорівся трансформатор, світло знову зникло

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.



"Бойовики влучили в житловий будинок у Щасті. Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає", - написав він.



За словами Сергія Гайдая, зараз чекають на припинення обстрілу, щоб обстежити будинок і евакуювати тих, хто залишився в помешканні.



"Вкрай важко ліквідувати наслідки, адже гатять без зупину", - наголосив голова Луганської ОДА.



Військово-цивільна адміністрація Щастя повідомила про відновлення електропостачання у Facebook приблизно о 10:50 ранку, пізніше інформацію підтвердив Сергій Гайдай.



ДСНС України зазначило, що через дві годин після відновлення електропостачання Луганська ТЕС знову потрапила під обстріл. На станції загорівся один із трансформаторів, і світло знову зникло.



"На гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС міста Щастя направлено 12 одиниць техніки, яка в даний час зосереджена на під’їзді до Щастя та буде направлена після припинення обстрілів", - додали у службі.



Нагадаємо, 21 лютого у Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинили через обрив ліній електропередач.

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