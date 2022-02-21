У Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинено через обрив ліній електропередач

Про це він написав у Telegram.



"ТЕС у Щасті зупинено через обрив ліній електропередач, внаслідок обстрілу бойовиками з окупованих територій", - зазначив Геращенко.



Він додав, що окупант веде обстріл з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Керівник Луганської обласної військо-цивільної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що Луганська ТЕС припинила роботу.Він зазначив, що у Врубівці немає електрики та газу. Люди знаходяться в бомбосховищах, пошкоджено житлові будинки та газопровід - 200 споживачів перебувають без газопостачання."Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла.Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір", - додав Гайдай.За його словами, розбитий колектор тепломережі в районі ТЕС, припинено теплозабезпечення.Як заявив Гайдай, окупанти пошкодили всі лінії електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції.Щастинська міська територіальна громада повідомила, що колектив Щастинського РЕМ був змушений покинути свої робочі місця через обстріли.