У Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинено через обрив ліній електропередач
Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що внаслідок обстрілу окупантами у Щасті загорілася та вибухнула АЗС
Про це він написав у Telegram.
"ТЕС у Щасті зупинено через обрив ліній електропередач, внаслідок обстрілу бойовиками з окупованих територій", - зазначив Геращенко.
Він додав, що окупант веде обстріл з мінометів калібру 82 та 120 мм.
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