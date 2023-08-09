Окупанти вночі вдарили артилерією по Нікопольщині: загинув 18-річний хлопець, троє поранених
Російські окупанти в ніч на 9 серпня били артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок атак загинув 18-річник хлопець, також три людини отримали поранення
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні.
Через ворожі атаки загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Крім цього, пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередачі.
- Російська окупаційна армія 7 серпня вдарила з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік і ще один дістав поранення.
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