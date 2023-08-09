Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні.

Через ворожі атаки загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Крім цього, пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередачі.