Окупанти вночі знову обстріляли Сумщину, вісім "прильотів"
Росіяни вночі обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині, пролунало 8 вибухів
Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.
"Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін.
Без жертв та руйнувань. Решта ночі минула без ворожих обстрілів", - йдеться повідомленні.
- Російські окупанти 30 жовтня 28 разів поцілили по прикордонню Сумщини, поранили жінку, пошкодили приватиний будинок і автівку.
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