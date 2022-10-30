Росіяни обстріляли Сумщину: поранено жінку, пошкоджено будинок і автівку
Російські окупанти 30 жовтня 28 разів поцілили по прикордонню Сумщини, поранили жінку, пошкодили приватиний будинок і автівку
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 приходів", - зауважив він.
По Краснопільській громаді росіяни гатили з мінометів калібру 82 мм - зафіксували 12 вибухів. Унаслідок цього отримала поранення жінка. У постраждалої мінно-вибухова травма, і лікарі дістали уламок із її голови. Зараз життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує.
Середино-Будську громаду окупанти 16 разів обстріляли з мінометів калібру 120 мм. Пошкоджено приватний будинок і автівку в одномі із сіл ОТГ.
- Увечері 29 жовтня на Сумщині російські окупанти 17 разів поцілили по прикордонній Есманській громаді.
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