Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Після 22:00 28 жовтня в Есманській громаді пролунало 17 вибухів. Жертв і руйнувань унаслідок російського обстрілу немає.

Ніч на Сумщині була спокійною.

28 жовтня вороги обстріляли три прикордонні громади Сумської області з артилерії, мінометів і гранатометів.

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