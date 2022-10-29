Росіяни обстріляли Сумщину: 17 вибухів
На Сумщині ввечері 29 жовтня російські окупанти обстріляли прикордонну Есманську громаду
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Після 22:00 28 жовтня в Есманській громаді пролунало 17 вибухів. Жертв і руйнувань унаслідок російського обстрілу немає.
Ніч на Сумщині була спокійною.
- 28 жовтня вороги обстріляли три прикордонні громади Сумської області з артилерії, мінометів і гранатометів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе