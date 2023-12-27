Окупанти вранці обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранений
Уранці 27 грудня російська окупаційна армія обстріляла Бериславський район Херсонської області, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще одну поранено
Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Офісу генпрокурора.
"Зранку російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він ішов вулицею", - написав Прокудін.
Своєю чергою ОГП повідомив, що 27 грудня близько 08:05 російські військові атакували дроном лікарню у Бериславському районі.
"Через скидання боєприпасу біля входу у медзаклад осколкове поранення м'яких тканин стегна та гомілки отримав 47-річний працівник установи", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, 26 грудня близько 23:00 на автомобільній дорозі між м. Берислав та с. Новоберислав росіяни скинули з БПЛА вибухівку на цивільний автомобіль, унаслідок чого загинув 59-річний водій.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- Увечері 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона, де перебували люди, які чекали на евакуацію.
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