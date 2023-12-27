Окупанти вранці обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранений

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Офісу генпрокурора.

"Зранку російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він ішов вулицею", - написав Прокудін.

Своєю чергою ОГП повідомив, що 27 грудня близько 08:05 російські військові атакували дроном лікарню у Бериславському районі.

"Через скидання боєприпасу біля входу у медзаклад осколкове поранення м'яких тканин стегна та гомілки отримав 47-річний працівник установи", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 26 грудня близько 23:00 на автомобільній дорозі між м. Берислав та с. Новоберислав росіяни скинули з БПЛА вибухівку на цивільний автомобіль, унаслідок чого загинув 59-річний водій.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.