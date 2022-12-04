Окупанти встановили тарифи на комунальні послуги у тимчасово окупованих Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі
"Уряд ЛНР" встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі
Про це повідомили у telegram-каналі Луганської військової адміністрації.
Повідомляється, що тарифи уведено "заднім числом", наприклад, у Сєвєродонецьку – з липня.
"А так тариф на вивіз сміття встановлений, сміття від початку літа не вивозиться. Сплачувати за те, що один раз на декілька тижнів в одному районі показово вбирають купу сміття, яка утворилася за пів року? Не краще задоволення", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що воду дали лише в деяких будинках у вересні-жовтні, однак сплачувати за неї слід із липня усім. У Лисичанську води не дали взагалі.
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Окрім цього, повідомляється, що з 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню.
"Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків", - зазначається в дописі.
- Раніше, 9 вересня, очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники на окупованих територіях Луганщини не готують Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну і Рубіжне до опалювального сезону.
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