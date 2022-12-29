Про це він розповів в етері Еспресо.



"За інформацією з Маріуполя відомо, що останній тиждень проїхали великі колони військової техніки росіян у напрямку Бердянська, тобто це скоріш за все Мелітопольський напрям, тому що Бердянськ окупанти посилюють іншою дорогою, понад морем. Самі росіяни не соромляться і дуже гучно обговорюють, що очікують нашого контрнаступу. Також ми бачимо, що на кордоні Запорізької та Донецької областей вони притримують резерви, взяли під охорону мости, які є по трасі Маріуполь - Сімферополь. Тобто ворог готується й у нього нема сумніву, що відбудеться наш контрнаступ", - розказав радник міського голови Маріуполя.



Петро Андрющенко додав, що окупанти тягнуть різноманітну техніку, як старі танки Т-62, так і нові Т-72. Крім того, росіяни вихваляються через своїх пропагандистів, що завезли до Мелітополя Т-80 чи Т-90, але принаймні таке через Маріуполь не рухалося, тому скоріш за все вони фантазують. Однак, посилення на цьому напрямку є.



"Щодо півночі Донецької області, через Мелітополь вже майже два тижні нема руху, окрім поодиноких випадків. І так само напрям у бік Розівки, Пологів, Оріхового теж не бачимо великого руху. Тобто сміливо можемо стверджувати, що основним напрямом за останній тиждень в окупантів є Мелітополь, Бердянськ, Василівка", - зауважив Андрющенко.

26 грудня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб

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