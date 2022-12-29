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Головна війна з Росією Мелітополь став новим знаковим містом у росіян після Херсона, ЗСУ продовжать тиск, - речниця ОК "Південь" Гуменюк
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Мелітополь став новим знаковим містом у росіян після Херсона, ЗСУ продовжать тиск, - речниця ОК "Південь" Гуменюк

29 грудня, 2022 четвер
14:15
війна з Росією Мелітополь

Збройні сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо.

"Ми налаштовуємо їх на те, щоб вони змирились з майбутньою втратою Мелітополя. Їм все одно доведеться залишити всі українські міста та населені пункти будь-якого масштабу, якби вони там не укріплювались. Питання в тому, чи буде це жест "доброї волі", чи буде це з нашої доброї волі", - зазначила вона.

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За словами Гуменюк, ЗСУ продовжать тиск на росіян в Мелітополі.

"Вони намагаються укріпитися, бо це у них знакове місто замість Херсона. Вони відтиснені нами на лівий берег Дніпра, але якщо вони згодні відступати такими впевненими кроками, ми можемо їм лише допомогти. Наразі наша робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу. Ми готові до будь-якого розвитку подій і усвідомлюємо, що ворог чіпляється за будь-які елементи того, що вони в нас захопили", - підсумувала речниця.

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Росія
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
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