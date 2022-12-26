На Запорізький напрямок ворог стягує живу силу, - голова ОВА Старух
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На окупованій території Запорізької області ворог продовжує фільтраційні заходи, робить облави, обмежує можливість виїжджати людям. Росіяни закрили виїзд з території. Вони використовують соціальні заклади для розміщення військових та ускладнюють життя цивільним", - зазначив Старух.
За його словами, Мелітополь продовжує залишатися транспортним хабом для перекидання військ, сил й засобів ворога.
"Там сконцентрована велика кількість різних окупаційних служб. На Запорізькому напрямку противник нарощує живу силу. Зі Сходу йдуть колони з озброєнням й технікою. Запорізька область велика, на одних напрямках ворог здійснює ротаційні заходи, а на кордоні з Донеччиною росіяни укріплюються", - додав Старух.
- Нагадаємо, раніше Іван Федоров зазначав, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до міста, ні виїхати звідти неможливо.
- Загарбники також намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.
- Військові РФ не випускають мешканців тимчасово окупованих територій уже протягом 10 днів, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки
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