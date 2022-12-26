На Запорізький напрямок ворог стягує живу силу, - голова ОВА Старух

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованій території Запорізької області ворог продовжує фільтраційні заходи, робить облави, обмежує можливість виїжджати людям. Росіяни закрили виїзд з території. Вони використовують соціальні заклади для розміщення військових та ускладнюють життя цивільним", - зазначив Старух.

За його словами, Мелітополь продовжує залишатися транспортним хабом для перекидання військ, сил й засобів ворога.

"Там сконцентрована велика кількість різних окупаційних служб. На Запорізькому напрямку противник нарощує живу силу. Зі Сходу йдуть колони з озброєнням й технікою. Запорізька область велика, на одних напрямках ворог здійснює ротаційні заходи, а на кордоні з Донеччиною росіяни укріплюються", - додав Старух.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров зазначав, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до міста, ні виїхати звідти неможливо.

Загарбники також намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.

Військові РФ не випускають мешканців тимчасово окупованих територій уже протягом 10 днів, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки

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