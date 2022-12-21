Окупанти збирають дітей з тимчасово окупованих територій, щоб вивезти до Москви нібито на свята, - мер Мелітополя
Загарбники намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Рашисти збирають 1620 дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх на Росію. Традиційно ворог прикривається "солодкою" пропагандою: дітей ніби-то відвезуть до Москви на новорічні свята", - пишеш Федоров.
Мер Мелітополя закликає батьків не віддавати своїх дітей російським загарбникам.
"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.
Федоров нагадав, як у вересні дітей з Енергодару, Кам’янки-Дніпровської та інших окупованих територій Запорізької області рашисти забирали до Криму та РФ спочатку на тиждень, а потім затримали їх на 2 місяці.
- Нагадаємо, згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше пояснювали порядок дій на випадок, якщо окупанти депортували дитину.
- 17 листопада Інститут вивчення війни інформував, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.
- 26 листопада повідомлялося, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.
- 16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
- Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе