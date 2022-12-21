Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти збирають 1620 дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх на Росію. Традиційно ворог прикривається "солодкою" пропагандою: дітей ніби-то відвезуть до Москви на новорічні свята", - пишеш Федоров.

Мер Мелітополя закликає батьків не віддавати своїх дітей російським загарбникам.

"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.

Федоров нагадав, як у вересні дітей з Енергодару, Кам’янки-Дніпровської та інших окупованих територій Запорізької області рашисти забирали до Криму та РФ спочатку на тиждень, а потім затримали їх на 2 місяці.

Нагадаємо, згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше пояснювали порядок дій на випадок, якщо окупанти депортували дитину.

17 листопада Інститут вивчення війни інформував, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.

26 листопада повідомлялося, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.

16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.

Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні.

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