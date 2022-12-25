Росіяни не випускають людей з окупованих територій: до Запоріжжя доводиться йти пішки

Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що станом на 25 грудня вже протягом 10 днів росіяни не випускають мешканців окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя.

Іван Федоров повідомив, як саме окупанти посилювали свій терор та погіршували умови виїзду до безпечних територій:

штучно створювали тисячні черги на блок-постах;

ввели систему спецпропусків для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця;

у листопаді перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби.

Мер Мелітополя додав, що тепер загарбники не випускають з окупації навіть жінок, дітей та пенсіонерів: "людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів проїзд закрили до 15 січня".

Нагадаємо, раніше Іван Федоров зазначав, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до міста, ні виїхати звідти неможливо.

Загарбники також намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.

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