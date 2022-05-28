Окупанти взяли в полон телеоператора Суспільного
У Донецькій області телеоператор Суспільного мовлення Василь Філімон потрапив до полону росіян
Про це повідомляється на сайті Суспільного.
"15 травня під час виконання бойового завдання у Донецькій області зник безвісти телеоператор Миколаївської філії Суспільного мовлення Василь Філімон. Від його родини Суспільному стало відомо, що Василь потрапив у полон до військових окупаційних сил РФ", - йдеться в повідомленні.
Він був призваний до лав ЗСУ 24 лютого.
"Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти визволенню", - зазначає мовник.
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