Окупанти взяли в полон телеоператора Суспільного

Про це повідомляється на сайті Суспільного.

"15 травня під час виконання бойового завдання у Донецькій області зник безвісти телеоператор Миколаївської філії Суспільного мовлення Василь Філімон. Від його родини Суспільному стало відомо, що Василь потрапив у полон до військових окупаційних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Він був призваний до лав ЗСУ 24 лютого.

"Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти визволенню", - зазначає мовник.