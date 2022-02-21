Окупанти з початку доби 21 раз порушили "режим тиші" на Донбасі: обстріляли Станицю Луганську та поранили українського бійця

Про це заявили у пресслужбі штабу, передає Укрінформ.



Окупанти застосовують артилерійські системи калібрів 152 і 122 мм, міномети 120 мм і 82 мм. Також вони використовують БПЛА для скидання ВОГ-17, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем.



Упродовж 21 лютого російські найманці близько години вели вогонь по Станиці Луганській, випустивши 140 артилерійських снарядів калібру 122 мм. Один український військовий отримав бойове травмування. Зараз він перебуває в задовільному стані.



У штабі ООС наголосили, що ЗСУ не обстрілюють цивільну інфраструктуру в той час, як окупанти спеціально розміщують артилерійські системи в населених пунктах. Також ворог поширює дезінформацію для дискредитації ЗСУ. Окупанти підривають цивільну інфраструктуру, хаотично обстрілюють населені пункти та здійснюють провокації для нагнітання ситуації. Сили ООС адекватно реагують на загрозу з боку ворога.



Також у штабі ООС зауважили, що від 17 лютого, коли загострилася російська агресія, з боку ОРДЛО почали обстрілювати цивільну інфраструктуру із забороненої Мінськими угодами зброї.



"Лише за період з 9:00 до 12:00 21 лютого в районі проведення ООС російсько-окупаційними військами було здійснено 10 обстрілів по цивільній інфраструктурі в таких населених пунктах: Гнутове, Авдіївка, Врубівка, Станиця Луганська, Новолуганське, Лопаскине, Щастя".



Пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Поранених і загибелих серед цивільного населення - теж.



"Загалом за останні 5 діб було зафіксовано 104 обстріли цивільних об'єктів у населених пунктах Донецької та Луганської областей, у результаті чого пошкоджено 44 цивільні будинки, зазнали руйнувань чотири заклади освіти, пошкоджено два автомобілі та гараж, 5 об'єктів важливої інфраструктури. Поранені дві цивільні особи та отримали контузії три цивільні особи", - додали у штабі ООС.

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