Окупанти з початку доби 45 разів стріляли по Об'єднаних силах, під обстріл потрапив гумконвой ООН
Станом на 14:00 18 лютого росіяни 45 разів порушили "тишу", 34 з яких - із забороненої Мінськими домовленостями зброї
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Окупанти обстріляли Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
Чермалик - з автоматичних станкових гранатометів.
Двічі Піщане - з мінометів калібру 120 мм.
Південне -з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове - з мінометів калібру 82 мм.
Невельське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.
Сім разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Тричі Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
Нижньотепле та Миронівський - зі станкових протитанкових гранатометів.
Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Тричі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну - з мінометів калібру 120 мм.
Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
Артема - з мінометів калібру 120 мм., протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Новоолександрівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед українських військових унаслідок дій ворога немає.
ЗСУ відкривають вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військових.
У штабі ООС зауважили, що російські окупанти розміщує артсистеми біля житлових будинків і веде артилерійський вогонь з населених пунктів.
Завдяки ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Командування ООС наголосило, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей і норм Міжнародного гуманітарного права.
"Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - зазначили у штабі ООС.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що конвой Червоного Хреста під час проходження КПВВ "Щастя" потрапив під обстріл окупантів.
"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", - написав він.
Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з Веселої Гори.
"Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні", - додав Валерій Залужний.
Втрат серед цивільних і військових ООС нема.
"Цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. Особовий склад Об’єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних мешканців", - наголосив він.
Пізніше стало відомо, що це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.
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