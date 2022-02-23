Окупанти за 22 лютого 96 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий. З початку поточної доби - 15 обстрілів

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Вісім разів Щастя - з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Муратове - з БМ-21 "Град".

Кряківку - з БМ-21 "Град".

Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкіне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Травневе - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар’їнку - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Десять разів Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне - з мінометів калібру 82 мм.

Піски - з мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Зйцеве - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Станицю Луганську - з великокаліберних кулеметів.

Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Шість разів Кримське - з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Шуми - з мінометів калібру 120 мм.

Сизе - з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Станицю Луганську - з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Оріхове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі Попасну - з мінометів калібру 120 мм.

Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.

За поточну добу, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новотошківське - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золоте - з артилерії калібру 122 мм.

Попасну - з артилерії калібру 122 мм.

Південне - з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.

Богданівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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