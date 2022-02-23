Окупанти за 22 лютого 96 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий. З початку поточної доби - 15 обстрілів
Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Вісім разів Щастя - з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Муратове - з БМ-21 "Град".
Кряківку - з БМ-21 "Град".
Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Широкіне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Травневе - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.
Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Мар’їнку - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Десять разів Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
Південне - з мінометів калібру 82 мм.
Піски - з мінометів калібру 120 мм.
Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Зйцеве - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
Станицю Луганську - з великокаліберних кулеметів.
Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Шість разів Кримське - з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Шуми - з мінометів калібру 120 мм.
Сизе - з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
Три рази Станицю Луганську - з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Оріхове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі Попасну - з мінометів калібру 120 мм.
Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.
За поточну добу, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази Новотошківське - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Золоте - з артилерії калібру 122 мм.
Попасну - з артилерії калібру 122 мм.
Південне - з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.
Богданівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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