Окупанти за добу тричі обстріляли Харків з артилерії, поранена одна людина
Російські війська за минулу добу, 29 квітня, тричі з артилерії обстріляли житлові райони Харкова. Окупанти намагалися здійснити наступ в області, однак безуспішно
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час відеозвернення.
"Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена. За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають", – розповів він.
Гарячою точкою лишається Ізюм. Російські війська спробували вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке та успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат окупантам.
- Зауважимо, штурмовий підрозділ головного управління розвідки під керівництвом командування сухопутних військ відбив населений пункт під назвою Руська Лозова – пункт, який на трасі між Харковом та Бєлгородом. Зазвичай, за цим напрямком відбуваються обстріли нашого Харкова, тож тепер ситуація в місті повинна бути спокійнішою.
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