Окупанти за добу тричі обстріляли Харків з артилерії, поранена одна людина

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час відеозвернення.

"Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена. За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають", – розповів він.

Гарячою точкою лишається Ізюм. Російські війська спробували вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке та успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат окупантам.