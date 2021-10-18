Окупанти заблокували спостерігачів ОБСЄ на базі в Горлівці
Окупанти заблокували спостерігачів з ОБСЄ на передовій патрульній базі в Горлівці. Вони оточили готель і заблокували виходи з нього
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Патруль зафіксував, що автомобільні ворота бази в Горлівці закриті за допомогою ланцюга і навісного замку, а біля воріт припаркована машина з блакитною табличкою «ДНР», що блокує виїзд. Біля машини стояли двоє озброєних бойовиків.
Власник готелю повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, пославшись на «накази від «мера Горлівки».
О 17:00 17 жовтня двоє чоловіків в цивільному одязі увійшли в готель і заявили, що співробітникам ОБСЄ не можна залишати приміщення готелю, поки не буде звільнений окупант, який був затриманий ЗСУ в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.
База в Горлівці є офісом СММ ОБСЄ, на який поширюються відповідні імунітети.
- Нагадаємо, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через побоювання за безпеку своїх співробітників.
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