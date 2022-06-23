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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти захопили Лоскутівку і Рай-Олександрівку, а також наступають в районі Лисичанська й Золотого, - Генштаб ЗСУ

Окупанти захопили Лоскутівку і Рай-Олександрівку, а також наступають в районі Лисичанська й Золотого, - Генштаб ЗСУ

23 червня, 2022 четвер
07:24
війна з Росією артилеристи РФ окупанти

Противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка і Рай-Олександрівка, готується до форсування річки Сіверський Донець та намагається оволодіти панівними висотами в районі Берестового для встановлення контролю над трасою Бахмут - Лисичанськ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фесбук

На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ. 

Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєверодонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут - Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.

На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріли з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення українських військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка - Посад-Покровське та Олександрівка - Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне вдосконалення позицій.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Вдосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Агресор продовжує обстріли підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

У Генштабі зазначають, що кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" (сумарний залп - до 40 ракет)", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, українські підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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