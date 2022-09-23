Окупанти залякують мешканців Мелітополя зброєю та змушують "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - мер
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники змушують мешканців міста під дулами автоматів "правильно" голосувати на псевдореферендумі
Про це він написав у телеграмі.
За його словами, з 08:00 23 вересня члени "виборчих комісій" разом з автоматниками приходять до мешканців Мелітополя додому. Вони змушують мирне населення під дулами автоматів ставити галочки в "правильному" місці в бюлетенях.
"Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - зазначає Федоров.
- Раніше стало відомо, що всіх, хто брав "гуманітарку" на тимчасово окупованих територіях, окупанти примушують брати участь у псевдореферендумах.
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