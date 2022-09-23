Про це він написав у телеграмі.

За його словами, з 08:00 23 вересня члени "виборчих комісій" разом з автоматниками приходять до мешканців Мелітополя додому. Вони змушують мирне населення під дулами автоматів ставити галочки в "правильному" місці в бюлетенях.

"Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - зазначає Федоров.

Раніше стало відомо, що всіх, хто брав "гуманітарку" на тимчасово окупованих територіях, окупанти примушують брати участь у псевдореферендумах.