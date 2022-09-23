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Головна війна з Росією "Голосувати доведеться всім, хто брав гуманітарку": мешканців тимчасово окупованих територій примушують брати участь у псевдореферендумах

"Голосувати доведеться всім, хто брав гуманітарку": мешканців тимчасово окупованих територій примушують брати участь у псевдореферендумах

23 вересня, 2022 п'ятниця
15:26
війна з Росією на фото: псевдореферендум

На тимчасово окупованих територіях загарбники примушують людей, які брали в них гуманітарну допомогу, до участі в псевдореферендумах

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За інформацією розвідників, окупанти намагаються створити видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово окупованих територіях.

Так, в Маріуполі проводитимуть "референдум" так звані "комісії", до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові Росії. Вони обходитимуть будинки тих, хто був внесений у списки на отримання "гуманітарної допомоги". Місцевих переконуватимуть у тому, що "дороги назад немає" і що всіх, хто брав "гуманітарку", доведеться голосувати. "Штаб підготовки до референдуму" уже розгорнули в одному з торговельних центрів міста. Його дії координують представники партії "Єдіная Россія".

Загалом усі "штаби підготовки" до псевдореферендумів будуть розміщувати в місцях, де перебуває велике скупчення людей. Це робиться задля того, щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони.

Також на тимчасово окупованих територіях загарбники організовують низку заходів "військово-патріотичного виховання". Їхня головна мета - ідеологічно-пропагандистська обробка місцевого населення, переважно молоді, яка не налаштована на підтримку дій Росії.

Так, у місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов "молодіжний форум" під лозунгом "ми разом із Росією". У ньому брали участь учні середніх і старших класів. Також у Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів "Бойове братство".

"ГО "ветерани десантно-штурмових підрозділів Республіки Башкортостан" звернулась до гауляйтера міста Костянтина Іващенка із проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу "юний десантник – ратник" та дитячої навчально-тренувальної бази", - зазначають у розвідці.

  • Міністерство реінтеграції звернулося до зрадників і колаборантів, які братимуть участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях.
  • Сергій Гайдай повідомив, що озброєні окупанти супроводжують людей на псевдореферендуми.

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Маріуполь
російська армія
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окуповані території
окупанти
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