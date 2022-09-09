Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано
Уранці 9 вересня російські загарбники випустили ракету по лікарні в Сумській області. Постраждали люди, заклад зруйновано
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню", - пише Живицький.
Повідомляється, що будівля зруйнована. Також є постраждало мирне населення.
Більш детальну інформацію про постраждалих та руйнування обіцяють повідомити пізніше.
- За день, 7 вересня, російський агресор двічі вдарив по території Сумської області - 17 прильотів.
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