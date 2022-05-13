Про це повідомила Дергачівська міськрада у фейсбуці.

"Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб", - ідеться в заяві.

Унаслідок цього 13 травня гуманітарну допомогу не роздаватимуть. Міськрада вирішує логістичні питання й повідомить жителям про подальші дії.

11 травня окупанти завдали ракетного удару по Дергачах, унаслідок чого одна людина загинула, ще троє постраждали.

12 травня росіяни обстріляли Дергачі з "ураганів", є загиблі й поранені.

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