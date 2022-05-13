Окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: знищено будинок культури та гумштаб
Уночі 13 травня на Харківщині росіяни завдали ракетного удару по Дергачах і знищили гумштаб, тому допомоги сьогодні не видаватимуть
Про це повідомила Дергачівська міськрада у фейсбуці.
"Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб", - ідеться в заяві.
Унаслідок цього 13 травня гуманітарну допомогу не роздаватимуть. Міськрада вирішує логістичні питання й повідомить жителям про подальші дії.
- 11 травня окупанти завдали ракетного удару по Дергачах, унаслідок чого одна людина загинула, ще троє постраждали.
- 12 травня росіяни обстріляли Дергачі з "ураганів", є загиблі й поранені.
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